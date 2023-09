Volley | foto rivelatrice | la Francia non aveva perso con l’Italia! Ngapeth si sfoga | “Divieto di arbitrare a vita”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Divampa la polemica il giorno dopo Italia-, semifinale degli Europei 2023 dimaschile. La nostra Nazionale ha sconfitto i Galletti con un secco 3-0 di fronte ai 10.000 spettatori del PalaEur di Roma e ha meritato ampiamente la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna continentale, ma alcuni transalpini sembrano non accettare il verdetto lampante del campo. I Campioni del Mondo e d’Europa hanno dominato il confronto, ma Earvinnon ci sta e ha ruggito in maniera vigorosa sul proprio profilo Instagram. Lo schiacciatore, che ieri sera ha giocato a partire dalla metà del secondo set nonostante non fosse in perfette condizioni (è in recupero da un infortunio al ginocchio), ha postato unasui social network: si tratta di uno scatto dellagrafa Daniela Tartarini, in cui ...

Precedente, Serie B - Nel primo test la Canottieri Ongina cede alla Kema Asola Remedello (1 -... spaccata in pieno giorno a Borgonovo -Travolse e uccise Sonia Tosi e Daniele Zanrei, pena ...... tra le due vittime un piacentino di 47 anni Auto come ariete e sfondano la vetrina del negozio, spaccata in pieno giorno a Borgonovo -Travolse e uccise Sonia Tosi e Daniele Zanrei, pena ...ROMA " Italia in finale agli Europei di! Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto nettamente la Francia di coach Andrea ... "LivePhotoSport "approfondimento Europei di, tutte le cose da sapere FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %srimanenti Sport Italia campione del mondo di pallavolo, i giocatori della Nazionale Dal capitano ...

Volley, foto rivelatrice: la Francia non aveva perso con l'Italia ... OA Sport

UYBA Volley, la presentazione di Julio Velasco Sport Mediaset

Italvolley: da Giannelli a Romanò, alla stella Michieletto a Bovolenta junior: scopriamo i fenomeni della squadra di Fefè De Giorgi pronti alla finale con la Polonia ...Domani al PalaConti di Santo Stefano Magra si presenteranno le formazioni del Valdimagra Volley Group per la prossima stagione. Il neo mister Delvecchio potrà contare su due nuove pedine. Seguirà un t ...Alessandro Michieletto, 8,5: poco appariscente, non viene servito con continuità, ma quando attacca mette a segno quasi sempre dei palloni cruciali. Sa esaltarsi come forse nessuno nella lotta, come ...