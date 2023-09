Volley femminile | Davide Mazzanti | “Arriviamo al preolimpico con una lunga estate alle spalle”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Comincia domani sera il cammino dell’Italia in quel di Lodz nel torneo di qualificazione olimpica diper Parigi 2024. Le Azzurre vogliono mettersispil deludente quarto posto degli Europei e conquistare il pass a cinque cerchi, riservatoprime due classificate del round robin polacco (USA e Polonia le rivali più temibili sulla carta). Il percorso di avvicinamento della squadra non è stato dei più semplici, ma Myriam Sylla e compagne dovranno rispondere sul campo e salire di colpi rispetto alla brutta sconfitta con l’Olanda per raggiungere l’obiettivo. Il debutto delle nostre portacolori è previsto domaniore 20.45 contro la Corea del Sud.ha parlato così alla vigilia del match sul sito federale, ...

L'Italiadelè pronta a scendere di nuovo in campo con un obiettivo ben preciso: quello di qualificarsi per le Olimpiadi del 2024. L'Italia fa parte del Gruppo C e le prime ...Il Ct azzurro Davide Mazzanti parla del preolimpico: ' Quello che ci apprestiamo a vivere è un momento tosto ed importante, perché arriviamo all'appuntamento della Qualificazione Olimpica con una ...

Le donne sono impegnate a Lodz nella prima partita del preolimpico contro la Corea del Sud, gli uomini a Roma affrontano la Polonia nella finale europea.Sabato 16 settembre alle 20:45 l’esordio a Lodz con la Corea del Sud con diretta sulla piattaforma streaming Volleyball World TV LODZ (POL) – Sarà la Corea del Sud la prima avversaria dell’Italia nel ...L'Italia giocherà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lodz (Polonia) dal 16 al 24 settembre, impe ...