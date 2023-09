Volley | Daniele Lavia | “Polonia col coltello tra i denti Dormiremo a fatica | carichi per la finale”

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) Giornata di vigilia per l’Italia, che sabato 16 settembre (ore 21.00) affronterà lanelladegli Europei 2023 dimaschile. La nostra Nazionale scenderà in campo al PalaEur di Roma per cercare di difendere il titolo conquistato due anni fa.ha parlato della partita attraverso i canali federali: “Con lasarà una partita difficile, una, dobbiamo interpretarla nel migliore dei modi vedendo nel campo nostro e approcciando alla partita nel migliore dei modi. Laavrà ilfra iper i precema noi siamo pronti ee siamo sicuri che il pubblico farà la differenza. Faremoa dormire, una ...