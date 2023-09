(Di venerdì 15 settembre 2023) L’ha vinto i Mondiali 2022 dimaschile sconfiggendo laper 3-1 (22-25; 25-21; 25-18; 25-20) nella Finale andata in scena l’11 settembre alla Spodek di Katowice. La nostra Nazionale aveva saputo detronizzare i biancorossi, reduce da due trionfi iridati, proprio di fronte al proprio pubblico e in rimonta. Gli azzurri tornavano sul trono del Pianeta a distanza di 24 anni dall’ultimo sigillo della Generazione dei Fenomeni e portavano a casa il trofeo per la quarta volta nella storia. Fu un trionfo maestoso per il giovane gruppo guidato dal CT Fefé De Giorgi, che l’prima aveva vinto gli Europei. L’affronterà nuovamente lanella Finale degli Europei 2023 dimaschile, che andrà in scena sabato 16 settembre al PalaEur di Roma. ...

L'Italia parte bene, squadracon pochi errori, fa il primo punto e si porta sul 5 - 4. La Francia di Andrea Giani risponde colpo su colpo, per arrivare sull'8 - 8. Poi un errore in ...Diventare Arbitro di Pallavolo è sicuramente una scelta dettata da una grande passione sportiva, e da uno spiccato senso di responsabilità; è un impegno importante che richiede una......utili per tornare in palestra e riprendere l'intenso programma di attività sotto l'... È coach Cuccarini a commentare il primo test della RomaClub: ' È la nostra prima partita, ma per noi ...... AGLI EUROPEI 11 DOPO LA SCOMPARSA DI PAPA' VIGOR CALENDARIO2023: TUTTI GLI EVENTI, ... Serbia che deve starea non perdere terreno. 13 - 10 QUARTO SET - Allungo Polonia e nuovo +2.

Volley, attenta Italia: la Polonia sarà diversa da un anno fa. Wilfredo Leon devastante sinora OA Sport

Volley, Italia travolgente: è in finale degli Europei. Francia battuta 3-0 al Palaeur di Roma. Sfiderà la Polo ilmessaggero.it

L'Italia annienta la Francia 3-0 (25-21, 25-19, 25-23) e conquista un posto nella finale di sabato agli Europei di pallavolo. Gli azzurri dopo la sofferta vittoria al tie-break ...Riconfermato l’intero gruppo con qualche innesto di giovani e giovanissimi e una nuova guida tecnica di elevata esperienza e professionalità Cupramontana – Si apre ufficialmente la Stagione 2023 / ...L'Italia annienta la Francia 3-0 (25-21, 25-19, 25-23) e conquista un posto nella finale di sabato agli Europei di pallavolo. Gli azzurri dopo la sofferta vittoria al tie-break ...