Volley | Alessandro Michieletto | “Meritavamo la finale | abbiamo retto il gioco della Francia | tutti hanno spinto”

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’Italia ha sconfitto laper 3-0 e si è qualificata alladegli Europei 2023 dimaschile. La nostra Nazionale si è imposta di forza di fronte al pubblico del PalaEur di Roma e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, che andrà in scena sabato 16 settembre sempre nella capitale contro la Polonia. I Campioni del Mondo e d’Europaannichilito i Campioni Olimpici con unspumeggiante e si sono meritati il diritto di difendere il titolo conquistato due anni fa.ha analizzato la prestazione ai microfoniRai: “Si sono avvicinati con grandi battute neldel terzo set, ci siamo incartati mafatto una gran partita. Alla fine ho ...

Per il resto il solito sestetto con Simone Giannelli e Yuri Romanò in diagonale palleggiatore - opposto, Daniele Lavia e Michieletto schiacciatori, Gianluca Galassi l'altro centrale, Fabio ...A sparigliare ci pensa la linea dei martelli: Yuri Romanò, Michieletto e Daniele Lavia mettono a segno i punti del break (23 - 19) che diventa incolmabile. Un errore in battuta di Jouffroy ... Michieletto 7 : il volto è quello di un ragazzo di 21 anni, quando gioca non ci credi. Non tocca moltissimi palloni ma quando c'è il momento decisivo alza sempre l'asticella.

L'Italia annienta la Francia 3-0 (25-21, 25-19, 25-23) e conquista un posto nella finale di sabato agli Europei di pallavolo. Gli azzurri dopo la sofferta vittoria al tie-break ... Diretta tv su Rai Due. L'Italia schiera gli schiacciatori della Trentino volley, Alessandro Micheletto e Daniele Lavia. In campo anche il bolzanino Simone Giannelli e il trentino Gianluca Galassi.