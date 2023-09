Volkswagen | licenziamenti nel settore auto elettriche dopo taglio sussidi in Germania | Grande calo consumatori

(Di venerdì 15 settembre 2023) L'entusiasmo iniziale per l'elettrica sembra essersi dileguato in, un paese che aveva fatto grandi promesse di transizione verso veicoli elettrici, soprattutto da parte di colossimobilistici come. Questa mossa è stata inizialmente intrapresa con l'obiettivo di superare

Secondo quanto riportato dal Der Spiegel, lasarebbe sul punto di avviare una serie dia seguito di alcuni problemi riscontrati nella vendita delle auto elettriche. Parliamo di un settore che è sempre più dominato dalla ...Nel 2018,aveva annunciato un investimento di 1,2 miliardi di euro per convertire lo stabilimento alla produzione di veicoli elettrici, mantenendo comunque stabile la forza lavoro, ...Se invece ci limitiamo ad analizzare il solo settore delle automobili, a prevalere è la, ... Per scongiurare un'ondata di, il governo brasiliano ha introdotto sussidi all'...Non stupisce quindi il disimpegno di Stellantis, con migliaia die cupe prospettive. "... Questo, mentre all'inizio del 2023 la più grande casa automobilistica europea,, ha ...

Volkswagen, licenziamenti nella fabbrica auto elettriche in Germania: "Il boom è finito" Sky Tg24

Volkswagen ID, arrivano i licenziamenti in fabbrica. Tagli ai contratti ... Hardware Upgrade

Tra il calo degli ordini e il ritorno del Dieselgate, il gruppo Volkswagen sta entrando in una crisi senza precedenti.Volkswagen sta tagliando posti di lavoro temporanei nella sua principale fabbrica di veicoli elettrici in Germania, a causa del calo degli ordini in Europa. La casa… Leggi ...Oltre 2000 licenziamenti: cosa succede alla Volkswagen Stando a quanto riporta il giornale Teslarati, la Volkswagen non è stata in grado di fare i conti in modo preciso. Probabilmente a Wolfsburg ...