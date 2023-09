E' salito a, di cui 34 turisti stranieri, il numero delle persone intossicate per aver mangiato, tra martedì ...da molti turisti stranieri in cerca delle specialità gastronomiche del, tra ...E' salito a, di cui 34 turisti stranieri, il numero delle persone intossicate per aver mangiato, tra martedì ...da molti turisti stranieri in cerca delle specialità gastronomiche del, tra ...

Vietnam, 141 intossicati dal famoso panino banh my Agenzia ANSA

E' salito a 141, di cui 34 turisti stranieri, il numero delle persone intossicate per aver mangiato, tra martedì e mercoledì scorsi, un banh my, il famoso panino vietnamita acquistato da Madam Phuong ...Febbre alta, diarrea, vomito e poi la corsa in ospedale. È quanto successo a oltre cento persone dopo aver mangiato un ‘banh mi’ ...