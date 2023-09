Vienna intensifica controlli al Brennero causa emergenza migranti a Lampedusa

(Di venerdì 15 settembre 2023) Adell', anche l'Austria, concentrandosi su «il monitoraggio al». Lo apprende l'Apa dal ministero degli Interni ache «è in contatto con le autorità italiane». Questa mattina comunque al valico italo-austriaco la situazione è tranquilla e per il momento non si nota un cambio nella gestione deisul versante austriaco.

