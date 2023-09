Viene tamponata da un’auto che si dà alla fuga | lei si aggrappa al cofano per fermarla Il video girato a Padova

(Di venerdì 15 settembre 2023) Una donna si èta aldell’auto che l’avevacosì da non farla fuggire. La scena choc, ripresa da un telefonino, è avvenuta nel cuore della zona Stanga di, e diffusa dall’ex assessore e assessore comunale, ora in quota Forza Italia, Alain Luciani. Nella clip si vede una donnata al parabrezza di un’Alfa Romeo Giulietta e trascinata per diversi metri. Il fatto è stato ricostruito dal Corriere della Sera e risalirebbe allo scorso 6 settembre. Secondo la ricostruzione della Polstrada di, una Giulietta, guidata da una donna di 58 anni, avrebbe tamponato l’auto guidata da una 35enne di origini nigeriane. Dopo essersi inizialmente fermata, la 58enne avrebbe tentato lae così la 35enne si sarebbeta al ...

Follia al quartiere Stanga: dopo un incidente, una donna si è rifiutata di dare le proprie generalità, provando a fuggire. L'altra coinvolta si è allora aggrappata al cofano dell'auto, venendo trascin ...