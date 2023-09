Video F1 | GP Singapore | gli highlights prove libere

Dopo le prime due sessioni di prove libere del GP didella F1, il leader del Mondiale, Max Verstappen, ammette le difficoltà della Red Bull rispetto alla Ferrari. Guarda il ......didella F1, i due ferraristi Carlos Sainz e Charles Leclerc fanno segnare i migliori tempi, davanti a Russel su Mercedes. Solo ottavo il leader del Mondiale Max Verstappen. Guarda il...F1 GPhighlights prove libere - Vi riportiamo gli highlights delle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio di, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una giornata letteralmente dominata, la Ferrari si è issata al comando delle graduatorie con Charles Leclerc (più veloce in ...Mentre aspunta Pájaro, un maestoso uccello situato sulla sponda orientale del fiume che taglia in due la città. Infine, questo viaggio alla scoperta delle opere di Botero non può che ...

F1 a Singapore: dove serve tanto carico aerodinamico. VIDEO Sky Sport

Video F1 Gp Singapore, Verstappen: "Ferrari veloce, il divario è ampio" La Gazzetta dello Sport

Da Singapore, la nuova Direttiva Tecnica TD018 potrebbe cambiare qualche valore in pista, andando a rendere più stringenti i controlli.F1 GP Singapore highlights prove libere - Vi riportiamo gli highlights delle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.Una gran bella SF-23 a Singapore, con Sainz che fa sua la seconda sessione di prove libere, mentre Leclerc è stato il migliore della prima.