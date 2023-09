Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 settembre 2023)DEL 15 SETTEMBREORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN INCIDENTE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’. CHIUDIAMO CON AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FIRENZE-LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE, RALLENTATA IN PRECEDENZA CAUSA GUASTO ...