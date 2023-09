Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 settembre 2023)DEL 15 SETTEMBREORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12 SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DIOVEST IN DIREZIONE NORD, RACCOMANDIAMO PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SULLA A1-NAPOLI, DOVE CI SONO CODE TRA IL BIVIO PERSUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO A TOR CERVARA, SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASSIA BIS FINO ALL’USCITA PER LA-TERAMO, IN ESTERNA DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: ...