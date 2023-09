Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 settembre 2023)DEL 15 SETTEMBREORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’, INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD, DOVE ABBIAMOPINCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA BARRIERA DISUD VERSO L’AUTOSTRADA DEL SOLE; SEMPRE IN USCITA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO A TOR CERVARA, SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA; E CI SPOSTIAMO RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER LA NOMENTANA FINO ALL’ ARDEATINA, IN ESTERNA DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV FIRENZE-LA ...