Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2023 ore 15 | 30

(Di venerdì 15 settembre 2023)DEL 14 SETTEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA NOMENTANA FINO ALLA TUSCOLANA; CODE ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO, DALLA PONTINA FINO ALLANINA; SULLA STESSA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E PORTA SAN PAOLO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...