Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2023 ore 08 | 15

(Di venerdì 15 settembre 2023)DEL 15 SETTEMBREORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO L’A1 FIRENZE-, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 532 CIRCA, IN DIREZIONE FIRENZE, SIAMO TRA GUIDONIA MONTECELIO E LO SVINCOLO PER LA DIRMAZIONENORD. AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. SUL TRATTO INTERESSATO SI SONO FORMATI 3 KM DI CODA CON TENDENZA ALL’AUMENTO. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER L’A24-TERAMO. A PROPOSITO DELL’A24, SUL TRATTO URBANO FILE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO A, SULLA FLAMINIA ...