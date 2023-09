... " Un decennio di magia, 30 trofei con il Paris, un monumento di nome Marco". " Grazie per tutti questi anni " è stato il saluto di, " ho trascorso dieci anni meravigliosi. E spero ...Se, Mancini e Berardi avevano acciacchi e non sarebbero stati disponibili, i vari Insigne, Jorginho e Immobile hanno deciso di loro volontà di andar via. Per la Figc non c'è un caso: si ...... " Un decennio di magia, 30 trofei con il Paris, un monumento di nome Marco". " Grazie per tutti questi anni " è stato il saluto di, " ho trascorso dieci anni meravigliosi. E spero ...Se, Mancini e Berardi avevano acciacchi e non sarebbero stati disponibili, i vari Insigne, Jorginho e Immobile hanno deciso di loro volontà di andar via. Per la Figc non c'è un caso: si ...

Verratti scoppia a piangere in campo: l'addio al Psg è commovente Corriere dello Sport

Psg, scoppia il caso Marquinhos: capitano dopo l'esclusione, ma lo spogliatoio è diviso La Gazzetta dello Sport

All'Arena Filippo II di Skopje, l'Italia scende in campo contro la Macedonia del Nord in un match chiave delle Qualificazioni a Euro 2024. Luciano Spalletti fa il suo esordio da c.t.