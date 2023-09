Venezia | Vanoli | “Volevamo la vittoria | dobbiamo continuare così”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Paolo, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida vinta contro lo Spezia questa sera: “Oggi abbiamo affrontato una grande squadra,a tutti i costi la, abbiamo affrontato tutto con lo spirito giusto e”. Il tecnico lagunare ha poi continuato: “Penso che ancora possiamo fare di più, c’è da lavorare, tra le linee abbiamo fatto male, Esposito era difficile da prendere ed eravamo anche andati in difficoltà,ho pensato di mettere Johnsen dietro le due punte, Sverko invece oggi mi è piaciuto, è determinato e tatticamente mi permette di giocare a tre dietro, questo fa parte anche delle strategie di gara”.ha poi proseguito: “Siamo una squadra che deve ...

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di- Spezia, match valevole per la quarta giornata della Serie B 2023/2024. Finisce 1 - 0 l'anticipo del Penzo, con la squadra diche festeggia la vittoria e il primo posto grazie alla ...Pochi minuti dopo però è ila passare: tiro da fuori di Busio sul palo, sulla respinta si ... Accusa il colpo la squadra ligure, e la formazione diva subito vicina al raddoppio con ......(4 - 3 - 2 - 1) : Joronen; Zampano (88 Modolo), Altare, Izdes, Sverko; Lella (60 Ellertsson), Tessman, Busio; Pierini (60 Gytkjaer), Johnsen; Pohjanpalo (78 Bjarkason). All.. SPEZIA (...LE FORMAZIONI UFFICIALI DI- SPEZIA: in attesa . Allenatore:Spezia: in attesa . Allenatore: Alvini.

Massimiliano Alvini, tecnico dello Spezia, è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito della sconfitta esterna per 1-0 contro il Venezia di Paolo Vanoli. In gol nel match odierno: Joel ...Venezia, 15 settembre 2023 – Basta un gol del bomber Pohjanpalo perché lo Spezia vada k.o., per la terza volta di fila in questa stagione. Dopo lo stop contro Catanzaro e Como, tocca al Venezia ...Un gol del capitano finlandese nell’anticipo di Serie B regala il primato solitario alla squadra di Vanoli ...