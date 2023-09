Venezia-Spezia oggi in tv | Serie B | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

(Di venerdì 15 settembre 2023) Dopo la sosta per le Nazionali, riparte laB 2023-2024: questa sera, alle 20.30, ildel campionato cadetto vedrà in campo due squadre ambiziose come, le quali andranno a caccia dei tre punti messi in palio nella quinta giornata di quest’edizione dellaB. Ilnon ha impressionato nella scorsa uscita prima della pausa: i veneti non hanno sconfitto il Cittadella, che ha costretto i corregionali a un misero punto dopo il pareggio senza reti di settimana scorsa. Gli arancioneroverdi al momento occupano la quarta posizione nella classifica provvisoria, a due punti dall’obiettivo stagionale dei Leoni Alati ma, per via dell’imprevedibilità che caratterizza questo campionato, la stagione in corso può riservare sorprese a non finire, come già visto ...

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Alvini ha presentato la sfida che vede il suoimpegnato contro il. La partita andrà in scena venerdì e l'allenatore ha caricato la sua squadra: "La partita con ildovrebbe prepararsi da sola, mi auguro che questo motivi i ...1 (ore 20.30) Incontro valevole per la quinta giornata di Serie B. lagunari, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, avevano pareggiato a reti bianche sul campo del ...Commenta per primoapriranno la quinta giornata di Serie B nella serata di venerdì. La squadra lagunare, quarta in classifica a - 2 dalla coppia di testa Parma - Catanzaro, proverà ad ottenere una ...Le probabili formazioni di sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 settembre 2023/2024 Venerdì ore 20:30(4 - 3 - 3): Jorenen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Ellertsson, Tessman,...

Le probabili formazioni di Venezia-Spezia, match valido per la quinta giornata di Serie B: sfida in attacco tra Pohjanpalo e Moro ...