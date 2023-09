(Di venerdì 15 settembre 2023) MARINA BAY () (ITALPRESS) – Si tinge diildi. La scuderia di Maranello monopolizza le prime due sessioni: se al mattino è Charles Leclerc il più veloce in 1'33?350, precedendo di 78 millesimi Carlos Sainz, al pomeriggio i ruoli si invertono ed è lo spagnolo a siglare il crono di riferimento di giornata (1'32?120), per un soffio (0?018) davanti al compagno. Il primo inseguitore delle dueè George Russell, terzoFP2 con la sua Mercedes a 0?235, quindi Fernando Alonso su Aston Martin (0?358) e il sette volte iridato Lewis Hamilton con l'altra Freccia d'Argento (+0?465). In una seconda sessione dove si abbassano i tempi rispetto alle FP1, brilla Lando Norris, sesto con la sua McLaren, a quasi ...

A fare il punto sull'iter per la realizzazione dell'intervento, questa mattina,15 ... L'infrastruttura sarà realizzata in acciaio Cor - Ten (dalla finitura ruvida e opaca di colore- ...... competenza di Iren, e la pavimentazione in porfidoa sampietrini, proponendo formati, trame ... *15 settembre, dopo il saluto del sindaco Luca Vecchi previsto alle ore 20.30, il programma ...Il leader nordcoreano Kim Jong Un è arrivatopresto alla stazione ferroviaria della città ... Per l'ospite d'alto rango è stato dispiegato un tappeto. Secondo la tradizione russa per gli ...Come ricordato da Palazzo, i l Protocollo Antismog precisa una serie di disposizioni ...30 alle ore 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al, dei veicoli dotati di motore diesel EURO 3 e ...

Venerdì rosso a Singapore, Ferrari in testa nelle libere Agenzia di ... Italpress