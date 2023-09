di Fabrizio Bertolami per comedonchisciotte.org Dopo gli infecondi tentativi fatti da Macron all'inizio del conflitto ucraino, è ora ila provarci. Il Cardinale, inviato speciale del Papa ha già incontrato Zelenski a Kiev (1) , è stato a Mosca (2), pur senza incontare direttamente Putin, e nel mese di luglio si era già ...si recherà prossimamente in Russia per discutere della situazione in Ucraina. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Il cardinale ha confermato l'urgenza di riprendere il ...... Cardinale Matteo, in Cina in questi giorni , Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov. "Ilprosegue i suoi sforzi. L'inviato del Papa tornerà presto. Siamo pronti a ...Dopo essere stato a Kiev e a Mosca,è così andato a Pechino dove ha visto Li Hui, rappresentante speciale cinese per gli affari euroasiatici: l'incontro è andato molto bene.

Vaticano, Zuppi rientrato dalla Cina: "Parlerò con Papa Francesco" TGCOM

Zuppi incontra Li Hui: le convergenze di Cina e Vaticano. E Roma spera nella pace “in 8 mesi” la Repubblica

L'inviato di Papa Francesco, il cardinale Matteo Maria Zuppi, è tornato dalla missione in Cina e ha fatto sapere che non parlerà degli incontri avuti senza aver prima riferito al Pontefice. Il ...Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha annunciato che le autorità russe sono pronte a parlare con l'inviato del Papa per l'Ucraina. Mosca rimane pronta a rispondere a tutte le proposte serie ...Il cardinale Matteo Zuppi si è incontrato con Li Hui, rappresentante speciale per gli affari euroasiatici, per discutere di importanti tematiche che riguardano sia il Vaticano che il governo cinese.