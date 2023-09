Vannacci | Mi criticano come se guadagnare fosse reato | perché non lo hanno detto a Murgia o Saviano? - VIDEO

(Di venerdì 15 settembre 2023) “La maggior parte delle accuse si sono sgretolate. I reati d’opinione non esistono. Mi dicono che sono un lucratole,seunnon lo avete mai chiesto alla compianta Michela, a Robertoo a Bruno Vespa. Mi attaccano poi sulla politica, ma io non faccio

Mi attaccano poi sulla politica, ma io non faccio politica", le parole del Generale Roberto, in occasione di una conferenza romana sul suo libro "Il Mondo al Contrario", presso il Centro ...Ma voi l'avete vista la gente di Destra Ultimo libro letto quello del Generaleche, per carità, dice anche cose giuste, ma le contorna di passi grotteschi come quello sui ...che lo, ...Quanto ha guadagnato finoradalle copie del libro 'Il mondo al contrario' L'opera del generale è uscita il 10 agosto ed è una autopubblicazione, utilizzando gli strumenti messi a ...Ora un grande editore come Cottafavi ha omesso di spiegare che l'episodio raccontato dal Generale risale al 1975, quandoera un bambino di sette anni. Non solo. Nel librospiega ...

Vannacci: "Mi criticano come se guadagnare fosse reato, perché ... Il Sole 24 ORE

Vannacci alla Zanzara: «Più criticano il libro più va bene: venderò ... Open

"Il mondo al contrario" è stato il caso editoriale dell'estate: il generale Vannacci non esclude un futuro in politica ...«La maggior parte delle accuse si sono sgretolate. I reati d’opinione non esistono. Mi dicono che sono un lucratole, come se guadagnare fosse un reato. Perché non lo avete mai chiesto alla compianta M ...“Guardate che io sono della truppa”, dice ai giornalisti. Quindi carica il borsone pieno di libri e nonostante il colpo della strega si avvia a piedi verso la stazione Termini. Roberto Vannacci di sal ...