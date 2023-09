Vanessa Incontrada incinta? L' attrice | «Me lo chiedono tutti i giorni | ecco la verità»

Carlo Conti econducono, venerdì 15 settembre e domenica 17 settembre, a partire dalle 20.35 su Rai 1 i "TIM Music Awards", dall'Arena di Verona. Il diciassettesimo appuntamento con le ...... un 25enne le si è avvicinato e le ha toccato il sedere Subito sono scattate le manette, la 44enne lapidaria: "Io gli taglierei le mani"dice la sua sulla vicenda riguardante Isa ..., per il tredicesimo anno, sarà alla guida dei Tim Music Awards , in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 15 settembre e sabato 16 . Ad affiancarla nella conduzione ci sarà Carlo ...Ha fatto discutere la scena andata in onda sulla tv spagnola, dove un uomo ha palpeggiato in diretta la giornalista. A parlare, nata proprio a Barcellona. 'Ho seguito tutto secondo per secondo. Il conduttore di un tg ha fatto arrestare in diretta il molestatore che ha palpato sul sedere una sua inviata ...

Vanessa Incontrada sul molestatore spagnolo: "gli taglierei le mani" La Gazzetta dello Sport

Vanessa Incontrada e il molestatore spagnolo: «Io gli taglierei le mani» Open

Vanessa Incontrada è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico del piccolo schermo. L'attrice, spesso, si è prodigata sui social con vari messaggi che ...Vanessa Incontrada è incinta Il sospetto di una gravidanza era serpeggiato tra i fan. La modella e conduttrice spagnola, protagonista assieme a Carlo Conti dei Tim Music Awards, non ha mai fatto ...Vanessa Incontrada ha voluto chiarire pubblicamente di non essere incinta. Recentemente l’attrice di origini spagnole ha infatti dichiarato che non le dispiacerebbe affatto avere un secondo figlio. La ...