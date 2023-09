Vanessa Incontrada incinta? La verità sul secondo figlio

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 settembre 2023)? Sembrerebbe proprio di no. L’attrice e conduttrice dei TIM Music Awards al fianco di Carlo Conti ha smentito per l’ennesima volta le voci sulla sua presunta seconda gravidanza, sebbene in passato abbia dichiarato di voler fortemente un altro. E, ora che le cose con il suo compagno Rossano Laurini si sono sistemate, il pubblico sogna di vederla diventare mamma un’altra volta dopo la nascita di Isal, ormai adolescente. Sogni che sono destinati a rimanere nel cassetto, almeno stando alle ultime dichiarazioni, nelle quali ne ha anche per il molestatore spagnolo, che ha allungato le mani su una giornalista e per il quale vorrebbe una punizione esemplare., lasul...