Vanessa Incontrada dura sulle molestie | «Giustizia in Italia una buffonata»

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ne ha parlato in un’intervistanon le manda a dire, in un’intervista a La Stampa parla di gossip e non solo. Smentisce le voci che lo vedrebbero in dolce attesa. «Ho detto che se lavita decidesse per me sarebbe bello avere un altro figlio e se arrivasse ben volentieri. Da lì a dire che sono incinta ne passa. Il problema è che tutti i giorni qualcuno mi ferma: “, ma sei incinta”? Sono sfinita, ma non incinta». E poi parlando di social: «Pur essendoci, ma in modo molto delicato, cerco di non dare da mangiare agli odiatori seriali. Mi dispiace che la gente creda a quello che vede lì sopra. Qualche giorno fa un’amica è venuta a casa mia con la sua bambina piccolissima e abbiamo fatto una foto insieme che ho messo su Instagram. Non lo avessi mai fatto. Di colpo una valanga di messaggi: “, ...