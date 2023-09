Vaccini | studio | anti-Hpv efficace a 10 anni su immunità e malattie correlate

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - Il vaccino per Hpv ricombinante nonavalente protegge dai tipi di Hpv che causano circa il 90% dei tumori cervicali e registra un elevato livello di immunogenicità per i 9 sierotipi contenuti nel vaccino, riducendo l'incidenza globale dei tumori e delleHpv-. Sono i dati di efficacia pubblicati su 'Pediatrics', relativi a unodi Long Term Follower Up (Ltfu), diffusi da Msd (nota come Merck & Co. negli Stati Uniti e Canada). Risultati frutto di una peer review a 10delloche è stato condotto dal 2009 al 2021 in 13 Paesi e 5 continenti. Nelle ragazze e nei ragazzi che hanno ricevuto un regime a 3 dosi di vaccino ricombinante 9-valente per il Papilloma virus umano (Hpv) all'età compresa tra 9 e 15- comunica ...