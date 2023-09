Vaccini | anti-Ebola Zaire | Ue estende indicazione a bimbi da 1 anno in su

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha approvato l'estensione diper il vaccino vivo ricombinante per la protezione contro la malattia da virus, in bambini di età pari o superiore a 1. La decisione Ue fa seguito al parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), ricevuto il 20 luglio 2023. Il vaccino - spiega Msd (nota come Merck & Co. negli Stati Uniti e Canada) - era stato precedentemente approvato per l'uso nell'Unione europea per soggetti di età pari o superiore a 18 anni di età. L'uso del vaccino vivo ricombinante controdeve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali. "La malattia da virus- spiega Eliav Barr, ...