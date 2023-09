(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è conclusa con un’assoluzione il processo a carico dell’imprenditore Domenico Massaro e della moglie, Maria Urbino, accusati diaggravata dalla intenzione di agevolarecamorristici. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha infatti emesso una sentenza di non luogo a procedere, accogliendo le tesi difensive dei legali Vincenzo Guida ed Antonio Mirra. Il processo a carico di Massaro, imprenditore edile ed exa Cesa (Caserta), e della moglie, è nato da una costola di un’altra vicenda giudiziaria che pure si è chiusa con l’assoluzione della coppia; nel procedimento principale Massaro e la moglie erano accusati di intestazione fittizia dei beni, e avevano subito anche il sequestro di beni, poi restituiti. Per la Dda di Napoli, Massaro ...

... anche se nella simulazione di gara sembrava esserci ancora qualche problemino con l'delle ... La RB19 sembra ancora lontana dal bilanciamento perfetto e il team avrà molto lavoro da fare...133 Cesa (Caserta) - Si è conclusa con un'assoluzione il processo a carico dell'imprenditore Domenico Massaro e della moglie, Maria Urbino, accusati di. - continua sotto - Il giudicel'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha emesso una sentenza di non luogo a procedere in favore del noto imprenditore, in passato anche consigliere ...Un'azione preziosa,Torino, città che si trova al 23esimo posto in Italiaintermediazioni bancarie. E che si oppone alla diffusione dell'. ' Il microcredito è uno strumento di civiltà e ...La vittima stava finendo di scontare una condannaed estorsione. Il delitto era stato pianificato da settimane con sopralluoghi dei sicari.tutti e sette gli indagati l'accusa è di ...

Usura per il clan, assolto ex consigliere comunale nel Casertano anteprima24.it

Operaio accusa banca di usura e perde casa, no Tar a fondi Agenzia ANSA

I campioni del mondo in carica hanno vissuto una giornata negativa sul circuito di Marina Bay, lasciando strada libera agli avversari ...dalle scommesse clandestine all’usura. Alcuni fondi sono stati trovati anche nelle più grosse banche del paese. Di questo caso si sta parlando non solo per la dimensione dell’operazione – che comunque ...Lo scorso novembre i due usurai avevano prestato a un 48enne di Palestrina 5.000 euro: nel corso di appena un mese gliene hanno richiesti 21.000, con un tasso d’interesse del 400%.