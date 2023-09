Usura | assolto l’imprenditore ed ex consigliere comunale Domenico Massaro

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 15 settembre 2023) Cesa (Lucio Seneca). Si è conclusa con un’assoluzione il processo a carico dele della moglie, Maria Urbino, accusati di. Il Gup presso il Tribunale di Napoli ha emesso una sentenza di non luogo a procedere in favore del noto imprenditore, in passato anche, e del coniuge imputati del reato diaggravato dalla intenzione di agevolare clan camorristici. Questo processo nasce da una costola di un’altra vicenda giudiziaria che pure si è chiusa con l’assoluzione die della moglie. Nel procedimento principale il noto costruttore era accusato di intestazione fittizia dei beni. In questa vicenda, inizialmente, vi era stato anche il sequestro dei beni, poi restituiti. In base alla accusa ...