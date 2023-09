Ustica | sette documenti della Difesa non sono stati ancora declassificati

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tutti idel ministeroriguardanti la strage didel 27 giugno 1980 (81 morti)e versati all’Archivio di Stato, ad eccezione di 18: 11consegnati alla procura di Roma il 28mbre 2020, “onde riceverne il nulla osta di competenza, a premessa del versamento” presso lo stesso Archivio. Mentre per i rimanenti 7lo stesso ministeroè “in attesa del nulla osta da parte degli enti originatori”, “richiesta più volta reiterata, a partire dal 2015, per ottenere l’autorizzazione alla declassificazione e al loro relativo versamento”. Il ministero...

