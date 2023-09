Ustica | la Difesa ammette l' esistenza di documenti secretati | sono 18 | in attesa di autorizzazione

direttiva 'Renzi') sono stati declassificati e versati presso l'Archivio centrale dello Stato ", si legge nella nota della. Leggi anche Strage, Amato non sarà sentito dalla procura di ...... 'è stata condotta, nel 2014, una ricognizione degli archivi della Segreteria speciale del Gabinetto del ministero della, dove sono stati rinvenuti 1967 atti riferiti alla vicenda di. ...Tutti i documenti del ministero dellasulla strage disono stati declassificati e versati all'Archivio di Stato, ad eccezione di 18. Praticamente un'ammissione di colpa che - non sembra un caso - arriva dopol le esternazioni ...Nel 2022, aggiunge la, "a seguito della ricognizione del "Archivio Lagorio" (Lelio Lagorio era ministro dellaall'epoca di, ndr) è stato rinvenuto un unico documento 'non ...

Strage di Ustica, il ministero della Difesa ammette: 7 documenti non sono ancora declassificati la Repubblica

Amato, la Francia, le omissioni. Quali novità ci sono sulla Strage di Ustica Virgilio

(Adnkronos) – Tutti i documenti sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980 sono stati declassificati ad eccezione di 7. E’ quanto precisa in una nota alla stampa il ministero della Difesa italiana. “In ...Dopo la riapertura del caso favorita dalle parole di amato il ministero guidato da Crosetto dice che 11 dossier si trovano nelle mani della procura ...La nota del ministero della Difesa "Tutti i documenti, di qualsiasi argomento, inerenti la strage di Ustica, in ottemperanza alla direttiva del 22 aprile 2014, nota come "Direttiva per la declassifica ...