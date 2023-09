Ustica | Bonfietti Familiari vittime | “Il 21 vedrò Giorgia Meloni | lei mi vuole parlare | le dirò tutto…”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Parla a Notizie.com la presidente che rappresenta i parenti delle persone rimaste uccise nel disastro del Dc9: “I documenti ancora segreti? Parleremo anche di questo, noi vogliamo solo la verità” Aveva chiesto un incontro, la possibilità dicon il presidente del Consiglio, il giorno dopo le dichiarazioni di Giuliano Amato sue il Premier la vedrà a Palazzo Chigi. “Lo so da un po’, mi aveva chiamato lei in persona e ci siamo accordate per il 21 settembre a Roma, mi ha fatto molto piacere, parlerò con lei di tanto e di tutto quello che sappiamo sulla tragedia di“, le parole di Dariapresidente dell’associazione delledia Notizie.com. Il Presidente Mattarella accompagnato Daria ...

Nel frattempo si è espressa anche Daria, presidente dell'associazione delle vittime diche ha dichiarato: "I sette documenti che non sono stati declassificati Ne parlerò ...Nel frattempo si è espressa anche Daria, presidente dell'associazione delle vittime diche ha dichiarato: "I sette documenti che non sono stati declassificati Ne parlerò ...Così Daria, ex parlamentare e sorella di Alberto, morto sul volo Itavia della strage di, ha introdotto il suo ricordo di Purgatori. 'Aveva ricevuto una telefonata da un amico ...... Chiara Gribaudo (vicepresidente della Commissione Lavoro Camera dei Deputati, Partito Democratico), Daria(presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della strage di), ...

Ustica, Bonfietti e i documenti non declassificati: “Ne parlerò con Meloni, la incontrerò il 21 settembre” La Repubblica

Bonfietti: «Su Ustica adesso si muova il governo» Avvenire

A 43 anni di distanza dalla Strage di Ustica, sembra che il mistero sulla caduta del Dc9 dell'Itavia, si infittisca ogni giorno di più. In una recente ...La presidente dell’associazione delle vittime sui sette documenti declassificati: “Credo comunque che i magistrati abbiano avuto la possibilità di vederli” ...L'ex premier Giuliano Amato ha rilanciato l'ipotesi del missile come causa della strage di Ustica: ma ci sono elementi nuovi per arrivare alla verità