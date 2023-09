Negli Stati Uniti, quasi tredicimila operai del settore dell'auto stanno scioperando in tre stabilimenti di General Motors , Ford e Stellantis , dopo il fallimento del tentativo di trovare un accordo ...... gli insegnanti sottopagati sono licenziati se, l'assistenza sociale è sforbiciata ... Ma il 2024 si avvicina: Orbán spera di non restare più orfano in Ue, e che sia glicon Trump, che l'...Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Cataniala nostra Partner App gratuita ! ...Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Milanola nostra Partner App gratuita ! ...

Usa, scioperano i lavoratori di Stellantis, General Motors e Ford TGLA7

Stellantis cala con settore auto, resta rischio sciopero Usa per impasse contratto Il Sole 24 ORE

Tredicimila le persone che chiedono salari migliori alle tre case automobilistiche. È la più grande protesta nella storia del comparto ...Il sindacato americano United Auto Workers annuncia uno sciopero in tre fabbriche per sollecitare le aziende a presentare migliori offerte salariali e previdenziali. Gli stabilimenti includono uno di ...Quasi 13 mila operai del settore dell'auto statunitense hanno iniziato uno sciopero in tre stabilimenti di General Motors, Ford e Stellantis. Lo aveva annunciato il sindacato americano United Auto ...