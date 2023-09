Ursula Von der Leyen e le menti economiche europee sono prigioniere di un pensiero unico

(Di venerdì 15 settembre 2023) Una buona descrizione di quello che il Segretario dell’Onu, Antonio Guterres, ha definito “l’inizio del collasso climatico”, è quella che si legge nel discorso sullo stato dell’Unione pronunciato daVon der, a proposito delle priorità dell’Ue per l’anno a venire. Ella ha parlato di “un pianeta in ebollizione”, sottolineando che “abbiamo visto il caos e la carneficina provocati da condizioni meteorologiche estreme, dalla Slovenia alla Bulgaria e in tutta la nostra Unione”. Con ciò dimostrando di aver ben chiaro cosa sta avvenendo. Sennonché, anziché proporre rimedi eccezionali per la tutela ambientale, Von derha sottolineato che la Unione Europea si trova di fronte a tre sfide: “il lavoro, l’inflazione e il contesto imprenditoriale”, adombrando in questa ultima espressione il riferimento a un Green Deal , fondato ...

Il concetto di "ricatto" è stato condiviso anche durante una telefonata conder Leyen, arrivata dopo un'escalation di tensioni tra il governo e Bruxelles, soprattutto sul fronte economico. ...E dunque: la Meloni nel cuore di Biden , la Meloni pappa e ciccia con la presidente della Commissione Ueder Leyen , la Meloni a capo delle politiche europee in Africa, la Meloni pronta a ...... uno dei più controversi nell'intesa mediata dalla premier italiana Giorgia Meloni e firmata dalla presidente delle Commissioneder Leyen e il premier olandese in uscita Mark Rutte . O'...Il vice segretario della Lega Crippa non condivide la strategia della diplomazia con la Tunisia, decisa da Meloni e appoggiata dalla presidente della commissione europeader Leyen. E ...

Ursula Von der Leyen stoppa i sovranisti e chiama Draghi Il Riformista

"Come se la vera causa del disastro economico non fosse stato quella di porre tutto sul mercato". Di Paolo Maddalena ...Siamo nei guai. Sul fronte sud, la gestione – già complicatissima – dei flussi di immigrati irregolari in arrivo dalla Tunisia e dalla ...L’Ombudsman Emily O’Reilly chiede alla Commissione come - e se - intenda monitorare sulle «azioni» e i finanziamenti dell’accordo con Saied ...