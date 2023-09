Uomini e Donne registrazione | segnalazione | baci e corteggiatori eliminati

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 15 settembre 2023) Venerdì 15 settembre 2023 Maria De Filippi ha confezionato una nuova puntata del dating sentimentale. Le anticipazioni sulladi, svelate da Gemmapalagi.it su Instagram, riferiscono che in studio si è parlato dellasu Carlo Marini corteggiatore di Manuela Carriero. Come si è appreso nelle ultime ore, pare che l'imprenditore sia solo alla ricerca di visibilità e per niente interessato alla tronista. Durante lasi è difeso sostenuto dai due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno ritenuto infondate queste illazioni sul suo conto. Inoltre Carlo si è pure arrabbiato per il comportamento di Manuela che lo ha messo in discussione. Dopo un acceso confronto in studio, i due hanno fatto pace concedendosi un ballo insieme. La Carriero ha ...