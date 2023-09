Uomini e Donne | parla l' ex dama Veronica Ursida | Lasciate in pace Aurora | è tutto di cattivissimo gusto

... Rai Due: Ore 14 ha raccolto spettatori (%); Rai Due: Bella Ma' ha interessato spettatori (%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da telespettatori (%); Canale 5:è stato seguito da ...Nel corso degli ultimi appuntamenti con, abbiamo assistito ad diversi, accesissimi scontri tra Gianni Sperti e Aurora Tropea , dama del trono over. L' opinionista ha anche accusato Aurora di aver pubblicato foto in cui è ...che, forti solo della propria laboriosità e ingegno, hanno creato qualcosa che prima non c'era, facendolo diventare un brand internazionale. Le tante cantine, nate dopo la Gancia, per ...Tra gliquarto il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Alessandro Aragona con il 12. Aggiornamento 11 settembre 2023 ore 18.05 - Ben quattronei primi cinque posti nella ...

Giovedì 14 settembre Witty TV

Uomini e donne, Sonny e Sara sono diventati genitori: è nata Nora Belle Today.it

Sui recenti scontri avvenuti a Uomini e Donne tra Gianni Sperti e Aurora Tropea, è intervenuta l'ex dama del trono over Veronica Ursida. Nel corso degli ultimi appuntamenti con Uomini e Donne, abbiamo ...Dedichiamo la rubrica del venerdì #LibridiVITA a sette libri che raccontano le discese e le risalite nell’anoressia e bulimia. Per dire che i disturbi alimentari non hanno né genere né gerarchie: rigu ...L'esperienza del lockdown è stata la scintilla che ha portato la giovane anglo-australiana Emilia Hart a scrivere il suo primo romanzo, Weyward, che non parla comunque di Covid ma di tre donne vissute ...