Uomini e Donne | Ida Platano replica ad un commento offensivo di un utente | “Negli anni mi avete visto stare male | oggi sono felice e questo può dare fastidio”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ida, ex Dama del Trono Over di, ha recentemente risposto ad alla grave accusa mossa da uno dei suoi followers. Dopo aver pubblicato sui social il messaggioa lei rivolto, in cui unl’ha definita “pr*stituta”, Ida ha tuonato: Buon pomeriggio a tutti, eccomi qua. Mipresa un attimino di tempo perché non faccio la pr*stituta ma faccio la parrucchiera…Così magari alcuni che pensano di farmi dela scrivere queste cose…Io ve l’ho ripostato perché, perché la mattina, uno si sveglia e invece diil buongiorno, dice “pr*stituta!” e tutti si devono prendere un buongiorno così. Non è vero perché io penso che innanzitutto uno non giudica il lavoro di nessuno perché se una la mattina si alza e vuole fare la ...