Uomini e Donne | Cristian Di Carlo a IsaeChia | “Le scelte sembrano essere dettate dai commenti dei blog e dal livello di gradimento delle persone piuttosto che da quello che si ha davvero dentro”

(Di venerdì 15 settembre 2023) È iniziata lunedì 11 settembre la nuova stagione di, il fortunato dating show di Maria De Filippi in onda da oltre 20 anni. Stando alle anticipazioni spoilerate nei giorni scorsi, in studio la padrona di casa ospiterà Lavinia Mauro e Alessio Corvino, l’unica coppia rimasta insieme una volta lasciato lo studio del programma. Vedremo prossimamente anche Federico Nicotera e Carola Carpanelli, unatre coppie che ha deciso di mettere la parola fine alla relazione. Non pervenuti invece (per il momento) Nicole Santinelli eAlberto Mancini, così come Luca Daffrè e Alessandra Somensi. Vedremo anche la bionda ex tronista e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi nel parterre, pronti a raccontare ulteriori retroscena sulla fineloro frequentazioni durate il tempo di un saluto ...

"Le aziende sono al centro di un sistema di valori, non solo economici. Siete voi, a ricordare - anche a me - che l'impresa ha responsabilita' che superano i confini delle suee dei suoi; e, aggiungo, dei suoi mercati". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella interviene all'assemblea di Confindustria, nella Giornata Internazionale della Democrazia, su ...Secondo le ricostruzioni di alcuni media spagnoli Asencio avrebbe fatto parte di un gruppo di quattroe treche si sarebbero trovati per una festa nei pressi della piscina di un Beach ...... in piazza Carlo Alberto; in occasione del taglio del nastro di questa quattordicesima edizione, verrà consegnato il premio "Resistenza casearia" a quellee quegliche hanno incarnato ...L'associazione ha chiamato direttamente in causa anche Bérangère Couillard , ministro della Parità trae della lotta contro la discriminazione, che dovrà gestire una questione spinosa ...

Giovedì 14 settembre Witty TV

Non è l’unica ad aver perso la vita per mano di un uomo in queste settimane, ma #Marisa Leo, la trentanovenne uccisa con tre colpi di pistola dal suo ex – poi suicidatosi-, ...“Prima era impossibile anche solo immaginarlo. Quanto Amore Sei, Nora Belle”Queste le parole che accompagnano la prime foto della figlia della celebre coppia di Uomini e Donne. Sonny Di Meo e Sara ...Oriana Marzoli e Michael Terlizzi, entrambi reduci dall’edizione italiana del Grande Fratello, si sono ritrovati nella Casa del Gran Hermano spagnolo ...