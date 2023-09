Un toro sfonda la recinzione e semina il panico

Accade in Spagna dove undurante il tradizionale spettacolo di Tordesillas, improvvisamenteuna recinzione e comincia a roteare inseguendo tutti i malcapitati che gli capitavano a tiro. L'incidente pone di nuovo ...Passeggiando per il Quadrilatero vi sarà probabilmente capitato di imbattervi in undalle corna d'oro uscire verso la strada sfondando in modo prorompente un muro: potrebbe sembrare una scena della mitologia greca, oppure quella di un film d'azione, ma invece si tratta di un'...Rialza la testa ilalla vigilia dei dati sui prezzi al consumo Usa . I mercati, confortati da alcune anticipazioni ... Threadsil tetto dei 100 milioni di iscritti Future poco mossi stamane ...Darmian 5,5: Ikone punta e se ne va, la Fiorentina. Il peso specifico dell'errore di reparto ... Ilfirma il gol numero 100 con la maglia nerazzurra e si sveglia. Diventa assistman, poi ...

Toro sfonda la recinzione e semina il panico Corriere TV

Al Quadrilatero un toro dalle corna d'oro sfonda un muro, ma è un'opera d'arte contemporanea TorinOggi.it

Accade in Spagna dove un toro durante il tradizionale spettacolo di Tordesillas, improvvisamente sfonda una recinzione e comincia a roteare inseguendo tutti i malcapitati che gli capitavano a tiro.Spagna: un toro riesce a sfondare la recinzione durante il tradizionale spettacolo di Tordesillas. Diversi i feriti fra i quali uno in modo grave. L'incidente ha riaperto il dibattito sull'abolizione ...Enrico Venesia, tifoso del Toro da più di sessant’anni, è stato intervistato da TorinoGranata.it. Ecco che cosa ha detto sull’attuale squadra allenata da Juric: Che ...