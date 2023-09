(Di venerdì 15 settembre 2023) Non c’è ragione di realpolitik che possa far comprendere e giustificare questo atteggiamento così ostile verso Kiev, l'ipocrisia di Netanyahu addolora

Un grande dolore: la freddezza di Israele sull'Ucraina aggredita (di ... L'HuffPost

La tragedia di Salerno, Cgil: esprimiamo grande dolore, profondo ... Stampalibera.it

Non c’è ragione di realpolitik che possa far comprendere e giustificare questo atteggiamento così ostile verso Kiev, l'ipocrisia di Netanyahu addolora ...Un dolore così grande Angelica Bove ha una voce incredibile con la quale sprigiona un sentimento vero, puro, quello che tutti hanno percepito durante l'esibizione. Un dolore grande è quello che è ...Angelica mi sono accordata con il tuo dolore». Applausi, standing ovation e quattro sì ... con un “L’HO AMATO alla follia” e tu SEI un uomo e un padre troppo grande per finire con un “ERA ...