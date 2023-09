Un “Erasmus italiano”? Chiamiamolo “Stai” Unibg e Unirc pronte a sperimentare la novità

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 settembre 2023) Meglio dila vita studentesca in un’università si può solola vita studentesca in più di un’università. Lo so bene anch’io dopo le mie due esperienze di mobilità internazionale, una in Francia e una in Australia, che vi ho raccontato qui su BGY. Eppure, stando a quanto lo scorso giugno è emerso da vari comunicati stampa, presto non servirà andare così lontano per godere di un’esperienza del genere. Se ne fanno portavoce l’Università degli Studi di Bergamo e Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, che per prime sperimenteranno questagià annunciata dalla Ministra dell’Università e della Ricerca, che ha salutato l’“” come rientrante negli obiettivi fissati dal PNRR “per incrementare la flessibilità dell’offerta formativa e della ...