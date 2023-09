Ultime Notizie – Vuelta di Spagna 2023 | Dainese vince tappa 19 e batte Ganna | ordine d’arrivo e classifica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 15 settembre 2023) Doppietta azzurra nella 19/adelladi, la Bañeza-Íscar di 177 km. Alberto(Dsm) oggi 15 settembre precede in volata Filippo(Ineos Grenadiers). Ingenerale lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo Visma) conserva la maglia rossa di leader davanti ai compagni di squadra, il danese Jonas Vingegaard (+17?) e lo sloveno Primoz Roglic (+1'08"). Sabato la penultima frazione, con partenza da Manzanares El Real e arrivo a Guadarrama dopo 208 km.