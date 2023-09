Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 15 settembre 2023

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ecco idell’deldi, 15. La combinazionedel concorso: 5, 12, 42, 51, 55, 80. Numero Jolly: 35. Numero SuperStar: 60. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di. Sono stati realizzati cinque ‘5’ che vincono 24.956 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 55,9 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

