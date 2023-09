Ultime Notizie Roma del 15-09-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina è un passo avanti di chi è per la controffensiva contro la Russia all’esercito ha riferito di aver liberato il villaggio nel oblast’ di donec’k a tutti di Bach Mood di aver abbattuto 17 droni lanciati dalla Russia non riferito lo Stato maggiore delle Forze Armate in una dichiarazione in cui si parla di significative perdite di uomini attrezzature in Twitter Nico intelligenza britannica intanto confermati danni significativi inferti dalle forze ucraine la flotta del Mar Nero a Sebastopoli L’attacco dei giorni scorsi le immagini satellitari mostrano che malgrado le affermazioni in senso contrario del Ministero della Difesa Russo la nave da sbarco Minsk è stata distrutta funzionalmente il sottomarino rostov ha subito danni per ripararlo saranno necessari anni e ...