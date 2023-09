Ultime Notizie Roma del 15-09-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 settembre 2023)dailynews radiogiornale con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano per essere in apertura duro colpo per la Russia nella guerra in Ucraina fonti militari di chi è per riferiscono della 72esima Brigata dell’esercito sarebbe stata completamente sconfitta in due giorni eliminato il capo dell’intelligence reparto Russo sempre oggi report periodico diffuso dei servizi britannici conferma che nei combattimenti dei giorni fa Sebastopoli Crimea la flotta russa ha riportato danni catastrofici come riferito da ukraini nonostante il Ministero della Difesa di abbia tentato Di minimizzare nel frattempo prosegue la visita di Kim jong-un in Russia il leader nordcoreano ha visitato questa mattina fabbricare nautiche civili militari nella città estremo-orientale bladimir Putin accetta cambiare la visita di Kim si recherà in Corea del Nord lo zero ha ...