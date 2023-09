Ultime Notizie Roma del 15-09-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 settembre 2023)dailynews radiogiornale e-krona Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale into è in corso dalle prime luci dell’alba un ulteriore servizio ad alto impatto della Polizia di Stato dell’Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza all’interno del Parco Verde di Caivano e nelle località limitrofe un servizio strutturato e continuativo quello messo in campo stamane e che vede coinvolti contemporaneamente oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine Inclusi i reparti specializzati come la polizia scientifica e le unità cinofile antidroga della Polizia di Stato cinofili antidroga e per la ricerca di armi dei Carabinieri di unità cinofile antidroga antiterrorismo della Guardia di Finanza Insomma Vi aggiorneremo anche in questo nelle prossime edizioni del risultato di questo blitz la mia personale vicinanza e di tutta Laura e familiari di Kevin ...