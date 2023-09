Ultime Notizie – Rifiuti | Italia esempio virtuoso in Europa per riciclo alluminio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 15 settembre 2023) Innel 2022 è stato avviato ail 73,6% degli imballaggi inimmessi sul mercato (ovvero 60.200 tonnellate): un traguardo che ha già consentito di superare abbondantemente gli obiettivi comunitari fissati per il 2025 (50%) e il 2030 (60%). L’efficienza del sistemano è ancor più evidente se si analizza lo spaccato del tasso diper le sole lattine inper bevande, pari al 91,6% per il 2022. Un risultato da record, in linea con quello dei paesi i cui sistemi sono basati sul deposito cauzionale e di gran lunga superiore al tasso medio dieuropeo del 73%. ‘leader in. Rischi e opportunità nei nuovi scenari economici e ...