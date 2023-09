Ultime Notizie – Migranti | tensioni nella maggioranza | cosa sta succedendo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 15 settembre 2023) Le schermagliesulla questionesono solo l’antipasto della lunga campagna elettorale verso le europee. Alle parole del vicesegretario della Lega Andrea Crippa, secondo il quale la strategia diplomatica della premier Giorgia Meloni sulla Tunisia “non ha funzionato” e quindi “bisogna tornare a fare ciò che faceva Salvini al Viminale”, risponde oggi il viceministro degli Esteri ed esponente di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Se c’è un’idea risolutiva del problema e se Crippa la declina in maniera giuridica – dice Cirielli all’Adnkronos – è il benvenuto. Può proporla in Consiglio dei ministri e tutti saranno contentissimi. Tutti i partiti della, oltre che il premier, vogliono risolvere questo problema. Le buone idee sempre benvenute. Ma le proposte vanno poi tradotte in norme”. ...