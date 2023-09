Ultime Notizie – Migranti | nave Diciotti recupera barchini diretti a Lampedusa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 15 settembre 2023) Oltre 680sono stati salvati in acqua dallamilitare. Altre persone sono in corso di recupero e di assistenza. Quando laavrà terminato si dirigerà al porto di. “Asono ore critiche, l’incremento di arrivi via mare negli ultimi giorni sta ponendo nuove sfide e richiede ulteriori sforzi al sistema delicato di soccorso e di accoglienza – dichiara il portavoce dell’Unicef Italia Andrea Iacomini – Negli ultimi giorni abbiamo visto superare i 100 sbarchi in 24 ore, in hotspot sono state presenti fino ad oltre 7.000 persone, con altrettante in banchina in attesa di sbarcare, numeri alti per l’isola che rendono difficile l’ordinaria gestione delle operazioni e nel centro. I nostri team sul posto raccontano di persone fortemente provate dal ...