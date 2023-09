Ultime Notizie – Inflazione agosto 2023 | Istat rivede al ribasso le stime | prezzi a +5 | 4%

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’allesull’. Ad, si stima che l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,3% su base mensile e del 5,4% su base annua, da +5,9% nel mese precedente (la stima preliminare era +5,5%). Permane elevato, sebbene in decelerazione, il ritmo di crescita deidel “carrello della spesa”, che adsi attesta a +9,4%. La decelerazione del tasso di, rileva l’, si deve prevalentemente aidegli Energetici non regolamentati (da +7,0% a +5,7%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +6,6% ...