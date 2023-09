Ultime Notizie – F1 Gp Singapore 2023 | Leclerc più veloce in prime prove libere e Sainz secondo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 15 settembre 2023) E’ di Charlesil miglior tempo nella prima sessione didel Gp di. Il monegasco della Ferrari gira oggi, 15 settembre, in 1’33?350 precedendo il compagno di squadra lo spagnolo Carlos(1’33?428) e il bicampione del mondo in carica e leader iridato, l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’33?476). Al quarto posto l’inglese della McLaren Lando Norris (1’33?522) che si lascia alle spalle i connazionali della Mercedes Lewis Hamilton (1’33?540) e George Russell (1’33?695). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione